Путину продемонстрировали первый в России беспилотный поезд в метро

Начать полноценную работу, перевозя пассажиров, планируется уже в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Виталий Савельев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ознакомился с экземпляром первого в стране беспилотного поезда метро "Москва-2026". Новинку главе государства представил в электродепо "Аминьевское" мэр Москвы Сергей Собянин.

Восьмивагонный состав, который производится в Мытищах, работает на отечественном ПО и готов к эксплуатации в ритме московского метро.

В 2026 году уже будут начаты поездки поезда в беспилотном режиме, но пока тестовые - без пассажиров. Начать полноценную работу, перевозя пассажиров, планируется уже в 2027 году, а в 2030 году должна появиться первая линия, работающая в беспилотном режиме как комплекс.

Кроме того, главе государства показали беспилотный трамвай "Львенок", который уже начал перевозить пассажиров. К 2030 году такие вагоны должны составить две трети трамвайного парка столицы.