Путин собрал совещание по развитию беспилотного транспорта

Президент РФ ранее осмотрел выставку, посвященную достижениям и успехам страны в этой области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел с руководителями технологических и инновационных ведомств совещание по развитию беспилотного транспорта.

Ранее глава государства осмотрел выставку, посвященную достижениям и успехам России в этой области. В частности, ему продемонстрировали беспилотные поезд метро "Москва-2026" - первый в РФ - и трамвай.

В совещании участвуют мэр Москвы Сергей Собянин, министры транспорта - Андрей Никитин, сельского хозяйства - Оксана Лут, природных ресурсов и экологии - Александр Козлов, промышленности и торговли - Антон Алиханов, внутренних дел - Владимир Колокольцев, финансов - Антон Силуанов, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев, экономического развития - Максим Решетников, вице-премьер Виталий Савельев, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, а также главы Роскосмоса - Дмитрий Баканов, РАН - Геннадий Красников и "АО ГЛОНАСС" - Алексей Райкевич.