Путин заявил, что его впечатлили увиденные образцы беспилотных систем

Президент РФ ознакомился с образцами перед началом совещания по развитию автономных систем

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Образцы беспилотных систем, продемонстрированные президенту РФ Владимиру Путину перед началом совещания по развитию автономных систем, впечатлили главу государства.

"Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет! И смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас, формируют настоящую экономику автономных систем", - сказал Путин.

Президент отметил, что на повестке совещания вопросы ускоренного, опережающего развития национальной индустрии беспилотных и автономных технологий. По его словам, речь пойдет о целом спектре транспортных, промышленных и сервисных систем, "которые пока еще под внешним управлением по команде человека, а некоторые уже и полностью без его участия могут работать во всех средах: на земле, в воздухе, в водном и космическом пространстве".