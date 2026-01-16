Путин констатировал отставание РФ по автономному транспорту от некоторых стран

Президент России отметил, что в нескольких государствах "достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия пока отстает по автономному транспорту от некоторых стран, где уже массово используют беспилотные такси. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая совещание по развитию автономных систем.

"Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси", - сказал Путин. Он отметил, что "в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники". Это, по мнению российского лидера, "еще важнее".