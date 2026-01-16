Путин: внедрение беспилотной техники - не мода, а необходимость

Президент РФ отметил, что это путь к укреплению глобальной конкурентоспособности страны

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает внедрение беспилотной техники не модой, а необходимостью.

"Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений - это, разумеется, не мода. Это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов, обеспечить безопасность, а значит суверенитет в конечном итоге России", - подчеркнул Путин, открывая совещание по развитию автономных систем.