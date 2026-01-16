Путин: РФ должна быстрее перейти от тестирования к внедрению автономных решений

Президент России обратил на это внимание участников совещания по развитию автономных систем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. России нужно быстрее переходить от тестирования автономных систем к их повсеместному использованию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию автономных систем.

"Обращаю внимание участников совещания и всех коллег в правительстве: от экспериментов, тестирования нужно быстрее переходить к повсеместному использованию автономных решений", - указал российский лидер.