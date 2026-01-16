Путин поручил ввести в юридическое поле беспилотную технику

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Необходимо безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и небольшие устройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем.

"На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков. Организовать сертификацию различных типов беспилотных систем, установить для них исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты", - указал глава государства.