Путин: России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта

Речь идет о национальных фундаментальных языковых моделях, подчеркнул президент РФ

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует в ближайшее время обсудить с высокотехнологичными компаниями план создания и внедрения суверенных технологий искусственного интеллекта, в том числе национальных языковых моделей.

"Для развития автономных систем во всех средах нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта. Прежде всего, его стремительно развивающегося генеративного направления. Речь о национальных фундаментальных языковых моделях. План их создания и внедрения обсудим в самое ближайшее время с участием отечественного высокотехнологичного бизнеса", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.

Принципиально важно, чтобы именно отечественные инженеры, ставили задачи, писали алгоритмы для беспилотников, подчеркнул Путин. "Это существенные факторы безопасности их использования", - пояснил президент.