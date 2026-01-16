Путин: России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует в ближайшее время обсудить с высокотехнологичными компаниями план создания и внедрения суверенных технологий искусственного интеллекта, в том числе национальных языковых моделей.
"Для развития автономных систем во всех средах нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта. Прежде всего, его стремительно развивающегося генеративного направления. Речь о национальных фундаментальных языковых моделях. План их создания и внедрения обсудим в самое ближайшее время с участием отечественного высокотехнологичного бизнеса", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.
Принципиально важно, чтобы именно отечественные инженеры, ставили задачи, писали алгоритмы для беспилотников, подчеркнул Путин. "Это существенные факторы безопасности их использования", - пояснил президент.