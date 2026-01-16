Путин: ветеранов-дроноводов нужно привлекать к работе с БПЛА и в мирной жизни

Президент РФ отметил, что их опыт и знания должны быть востребованы "на передовой технологического прогресса"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе с гражданскими беспилотниками.

"Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили - и продолжают это делать - вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса", - подчеркнул глава государства на совещании по развитию автономных систем.

"Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал Путин.

По словам президента, нужно убрать сохраняющиеся административные барьеры и явно устаревшие нормативные требования в этой сфере. "Я прошу администрацию президента вместе с военным ведомством, с силовым блоком, все это продумать и как можно быстрее внедрять", - добавил президент.