Путин: Россию ждут на мировых рынках беспилотных систем

Для создания действительно мощной и экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия должна развивать экспорт беспилотных систем и занимать свое место на большом мировом рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на профильном совещании.

По его словам, для создания действительно мощной и экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки.

"Он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Нам все наши друзья, наши партнеры об этом говорят", - сказал Путин. Среди первоочередных шагов, подчеркнул президент, нужно "сделать таможенные и иные процедуры максимально комфортными для национальных компаний, чтобы они могли выдержать жесткую конкуренцию с зарубежными производителями". "И прошу принять соответствующие решения в сжатые сроки", - сказал глава государства.

Наряду с развитием экспорта России нужно создавать с дружественными партнерами "совместный общий контур беспилотия, строить под ключ отрасли авиабеспилотников в дружественных государствах, формировать на их территориях предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", отметил президент.

Он напомнил, что вопросы сотрудничества в сфере беспилотных систем обсуждались в августе 2025 года в Москве на специальном международном форуме. "Существенно расширим его возможности и проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге Международный транспортно-логистический форум, где особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов и гражданских автономных транспортных систем во всех средах. Это должно стать весомым вкладом России в поддержку талантливой молодежи из разных стран мира. И запрос на такую совместную работу есть", - заключил Путин.