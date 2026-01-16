Путин скоро соберет совещание по микроэлектронике
Редакция сайта ТАСС
18:36
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро соберет отдельное совещание по микроэлектронике.
Речь об этом зашла на мероприятии по развитию автономных систем. Путин отметил, что важно формировать национальную индустрию беспилотного транспорта с опорой на собственные научные и инженерные школы, в том числе в сфере микроэлектроники.
"По микроэлектронике, как мы и договорились, мы в ближайшее время обязательно соберемся и поговорим отдельно", - добавил президент.