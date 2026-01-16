Путин: бизнесу нужно создать условия для наращивания выпуска беспилотников

Важно обеспечить комфортные и удобные условия, отметил президент РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский бизнес должен получить комфортные условия для того, чтобы наращивать выпуск беспилотников и их компонентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

"Следует обеспечить комфортные, удобные условия, чтобы российский бизнес мог наращивать производство как самих беспилотников, так и их элементной базы", - сказал он.

Крайне важно, продолжил Путин, создать весь комплекс отечественных технологий и продуктов в области связи и навигации для полномасштабной космической и наземной системы управления автономными объектами.

"Обращаю внимание правительства и Роскосмоса, что речь идет о действительно передовых технологиях, которые позволят задействовать различные диапазоны радиочастот, обеспечить необходимый уровень, скорость и зону покрытия сигнала, его передачу с минимальными задержками", - указал президент.

Проектам, которые уже реализуются в этой сфере отечественным бизнесом, нужно оказать всестороннюю поддержку, добавил он.