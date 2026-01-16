Роскомнадзор отверг применение новых мер по ограничению работы Telegram
Редакция сайта ТАСС
18:40
обновлено 19:01
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскомнадзор не применяет к Telegram новых мер по ограничению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор ввел новые ограничения по частичной блокировке Telegram, поэтому пользователи жалуются на медленную загрузку видео в мессенджер.
В августе Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии РКН, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.