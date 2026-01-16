Роскомнадзор отверг применение новых мер по ограничению работы Telegram

В СМИ появилась информация, что ведомство ввело новые ограничения по частичной блокировке мессенджера, поэтому пользователи жалуются на медленную загрузку видео

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскомнадзор не применяет к Telegram новых мер по ограничению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор ввел новые ограничения по частичной блокировке Telegram, поэтому пользователи жалуются на медленную загрузку видео в мессенджер.

В августе Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии РКН, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.