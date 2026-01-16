Путин поручил повысить эффективность развития отрасли автономных систем

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству РФ представить предложения по росту эффективности управления развитием отрасли автономных систем.

"Прошу администрацию президента и правительство представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем", - обратился российский лидер к участникам совещания по развитию автономных систем.

Такие решения, по словам президента, призваны наладить тесную координацию и действия в этой сфере министерств, ведомств, субъектов федерации, технологических компаний и научных организаций.