Путин призвал кратно наращивать использование беспилотников во всех сферах жизни

Все шаги по развитию отрасли необходимо реализовывать с четким пониманием конечной цели, отметил президент РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Использование беспилотных систем во всех сферах жизни необходимо нарастить в десятки раз, преград на пути развития технологий, в том числе в виде установок "как бы чего ни вышло", быть не должно. При этом безопасности необходимо уделять особое внимание, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных систем.

Он подчеркнул, что все шаги по развитию отрасли необходимо реализовывать с четким пониманием конечной цели. "Мы должны на порядок, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни, - указал Путин. - Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу "как бы чего ни вышло" - это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо".

При этом вопросам безопасности, отметил российский лидер, необходимо уделять особое внимание: "В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают".

Глава государства призвал обязательно поддерживать соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности. "У нас активно развивается это направление, - обратил внимание Путин. - И уверен, что на самом-то деле решение ведь есть".