Путин поручил в сжатые сроки сформировать правовое регулирование беспилотников

Президент РФ отметил, что это способствует последовательному движению к "бесшовному цифровому небу"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Необходимо активнее создавать правовую основу для сквозного управления автономными объектами через спутники, а также в короткие сроки сформировать комплексное правовое регулирование применения беспилотников. Все это способствует последовательному движению к "бесшовному цифровому небу", подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных систем.

"Необходимо активнее формировать правовую основу для сквозного управления автономными объектами через спутники, - указал российский лидер. - Такие возможности тоже существуют. Уже в текущем году необходимо принять поправки в нормативную базу, а также в другие нормативные документы". По словам президента, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов 16 января уже успел сделать соответствующий доклад.

"Технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени", - продолжил Путин. Он подчеркнул, что это первый, но принципиальный шаг к созданию системы одновременного управления любым количеством автономных объектов.

Глава государства обратил внимание на то, что таким образом Россия "последовательно двигается к бесшовному цифровому небу", "когда дроны, наземный и водный беспилотный транспорт, космические аппараты интегрированы в единую сеть и обмениваются между собой информацией, передают и обрабатывают гигантские объемы данных". "И в этой связи считаю необходимым в короткие сроки сформировать именно целостное, комплексное правовое регулирование применения автономных систем, - заключил Путин. - И прошу обеспечить решение этой задачи, поработать над этим как следует правительство с участием экспертов и, конечно, бизнес-сообщества".