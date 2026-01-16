Путин рассказал о мировой революции в области транспорта

Россия сделала колоссальный шаг в своем развитии благодаря строительству железнодорожных магистралей, развитию флота, других транспортных систем, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия и весь мир сейчас переживают революцию в транспортных технологиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

"И в нашей стране, да и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков", - отметил он.

Тогда, прежде всего благодаря строительству железнодорожных магистралей, развитию флота, других транспортных систем, Россия сделала колоссальный шаг в своем развитии, напомнил Путин.

"Большой вклад в решение этих задач внесли выдающиеся отечественные ученые и инженеры. Сегодня нам также нужно формировать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной технологической и производственной платформе с опорой на собственные научные и инженерные школы, в том числе в сфере микроэлектроники, новых материалов, оптики", - подчеркнул глава государства.