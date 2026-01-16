Путин призвал выстраивать основанные на беспилотных системах бизнес-процессы

Правительству нужно и дальше без промедления снимать административные барьеры, которые препятствуют максимально быстрому и безопасному внедрению автономных решений в отраслях экономики, отметил президент РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость выстраивать на основе применения беспилотных систем новые технологические и бизнес-процессы.

"Необходимо выстраивать в отраслях качественно новые технологические и бизнес-процессы, основанные на применении беспилотных систем. Помогать предпринимателям в подборе уже готовых передовых решений", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития автономных систем, отметив важность оценки потребности секторов экономика в беспилотниках, как с точки зрения их объема, так и характеристик. Это нужно, "чтобы технологический бизнес понимал среднесрочные перспективы рынка, планировал инвестиции и расширения производства", пояснил президент.

"В свою очередь, правительству нужно и дальше без промедления снимать административные барьеры, которые препятствуют максимально быстрому и безопасному внедрению автономных решений в отраслях экономики", - добавил глава государства.