Сбер ожидает снижение ключевой ставки до 12% к концу года

Динамика инфляции позволяет ждать падение показателя, свидетельствуют данные центра макроэкономических исследований Сбербанка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Текущая динамика инфляции в России позволяет ожидать снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года, свидетельствуют данные центра макроэкономических исследований Сбербанка.

"Общая инфляция по итогам 2025 года замедлилась с 9,5% до 5,6% - минимальный результат за пять лет. Итоговый годовой показатель вновь совпал с недельными оценками несмотря на опасения, что грядущее повышение НДС сильнее повлияет на полную потребительскую корзину (в недельной корзине перепредставлены социально значимые товары по льготной ставке). Базовая инфляция по итогам года составила 5,4%. <…> Динамика инфляции и ее устойчивых компонентов позволяет ожидать дальнейшее снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года", - указывают эксперты Сбера.

По данным экспертов Сбера, месячная инфляция за год снизилась с 14% в декабре 2024 года до 2,6% с.к.г. (среднеквартальная годовая) в декабре 2025 года (с сезонной корректировкой в годовом выражении; оценка будет близка к расчетам ЦБ). В ноябре темпы также были чуть выше 2%. Базовая инфляция находится вблизи целевых 4% девятый месяц подряд.