Никитин: беспилотные грузовики в России прошли 12 млн км

Министр транспорта отметил, что машины также отгрузили более 1 млн грузов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Беспилотные грузовики прошли 12 млн км в России, отгрузили более 1 млн грузов, доложил министр транспорта РФ Андрей Никитин президенту России Владимиру Путину на выставке образцов беспилотного транспорта.

"В таком реальном режиме, боевом, три производителя: "Яндекс", "Сбербанк" и "Камаз" у нас делают грузовики. Это четвертый класс, то есть оператор может сидеть рядом. 12 млн км прошли, больше 1 млн грузов отгрузили", - сообщил министр.