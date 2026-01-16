Путин поручил внедрять в регионах лучшие практики Москвы в сфере беспилотных систем

Российский лидер также подчеркнул, что субъектам РФ принадлежит важнейшая роль в развитии экономики беспилотных систем

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лучшие практики Москвы, являющейся лидером в создании экономики беспилотных систем, следует внедрять в других регионах страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем.

"Следует также внедрять в других субъектах федерации лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем. Прошу [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина выстроить механизм обмена опытом с коллегами из других регионов в части применения систем обработки данных, автономных решений, искусственного интеллекта, в том числе, для качественного улучшения работы пассажирского транспорта", - отметил глава государства, добавив, что это важное общественное измерение использования передовых технологий.

Российский лидер также подчеркнул, что субъектам РФ принадлежит важнейшая роль в развитии экономики беспилотных систем. "Прошу губернаторов смелее пользоваться уже действующими правилами регулирования полетов гражданских дронов", - сказал президент, добавив, что в прошлом году для них на всей территории страны был введен новый класс воздушного пространства.