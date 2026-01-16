Голубченко: внедрение беспилотных поездов метро создаст новые рабочие места в регионах

Президент России Владимир Путин 16 января посетил электродепо "Аминьевское", где мэр Москвы Сергей Собянин представил главе государства первый в России беспилотный состав метрополитена

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Внедрение беспилотных поездов метро в регионах, требующее подготовки кадров, закупок техники и создания инфраструктуры, займет годы, но создаст новые рабочие места для программистов, инженеров и диспетчеров, компенсируя сокращение числа машинистов. Такое мнение ТАСС высказал кандидат географических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Игорь Голубченко.

Президент России Владимир Путин 16 января посетил электродепо "Аминьевское", где мэр Москвы Сергей Собянин представил главе государства первый в России беспилотный состав метрополитена - поезд "Москва-2026". Восьмивагонный состав, который производится в Мытищах, работает на отечественном ПО и готов к эксплуатации в ритме московского метро.

"При правильной организации этой технологии [беспилотных поездов метро] необходима подготовка персонала, после чего можно говорить о начале внедрения в регионах. Еще понадобится новая техника (производство и закупки), создание инфраструктуры: дело небыстрое, пройдут годы. А машинистов станет действительно меньше, - но появятся новые рабочие места для программистов, техников, инженеров, операторов, диспетчеров и других работников средней и высокой квалификации. Думаю, люди без работы не останутся", - сказал он.

Ранее Собянин сообщал, что в московском метрополитене началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий.