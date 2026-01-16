EASA призывает авиакомпании ЕС избегать полетов в воздушном пространстве Ирана

Сохраняющаяся напряженность и возможное военное вмешательство США ведут к дополнительным рискам, отметили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) призывает авиакомпании ЕС избегать полетов в воздушном пространстве Ирана. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте EASA.

"Наличие и возможное использование широкого спектра вооружений и систем ПВО в сочетании с <...> потенциальным срабатыванием зенитно-ракетных комплексов создает высокий риск для гражданских полетов, выполняемых на всех высотах и уровнях", - говорится в предупреждении EASA.

Регулятор отметил, что сохраняющаяся напряженность и возможное военное вмешательство США ведут к дополнительным рискам в воздушном пространстве Ирана и соседних стран.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.