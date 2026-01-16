Савельев назвал новый беспилотный поезд метро "Москва-2026" абсолютно безопасным

Отвечая на вопрос, будет ли готова первая линия московского метро, работающая в беспилотном режиме, к 2030 году, вице-премьер отметил, что правительство планов по этому вопросу не меняет, а также выразил надежду, что они будут выполнены

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Первый в России беспилотный поезд метро "Москва-2026" является абсолютно безопасным видом транспорта, а планы по введению беспилотной линии метрополитена в 2030 году не меняются. Об этом журналистам заявил вице-премьер Виталий Савельев.

"Везде же ездят в мире. Поэтому почему это может быть небезопасно? Если все отлажено, то это, конечно, вариант такой, мы же согласовываемся и получаем разрешение на это. Да, это абсолютно безопасная вещь", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли готова первая линия московского метро, работающая в беспилотном режиме, к 2030 году, Савельев отметил, что правительство планов по этому вопросу не меняет, а также выразил надежду, что они будут выполнены.

В 2026 году уже будут начаты поездки поезда в беспилотном режиме, но пока тестовые - без пассажиров. Начать полноценную работу, перевозя пассажиров, планируется уже в 2027 году, а в 2030 году должна появиться первая линия, работающая в беспилотном режиме как комплекс.