Никитин: себестоимость доставки роверами в РФ практически ниже работы курьеров

С юридической точки зрения такой ровер является "буквально пешеходом", поскольку передвигается по тротуарам и не относится ни к автомобилям, ни к самокатам, отметил министр транспорта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Себестоимость доставки с помощью роботов-роверов в России уже практически ниже стоимости услуг курьеров. Об этом министр транспорта РФ Андрей Никитин доложил президенту России Владимиру Путину.

"Начнем с интересного изделия, это совместная работа с Москвой - робот-доставщик <…> Его себестоимость уже практически ниже, чем доставка курьеров", - сказал Никитин.

Он также заявил, что с юридической точки зрения такой ровер является "буквально пешеходом", поскольку передвигается по тротуарам и не относится ни к автомобилям, ни к самокатам. "По сути, целое законодательство придется менять", - добавил министр.

Ранее, в июне 2025 года, сообщалось, что роботы-доставщики в перспективе станут полноправными участниками дорожного движения в РФ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). По итогам совещания по развитию автономных систем Владимир Путин поручил ускорить введение подобной техники в правовое поле.