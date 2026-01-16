Гросси сообщил о режиме локального прекращения огня на ЗАЭС

Это позволит начать работы на линии электропередач, отметил глава Международного агентства по атомной энергии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © Alexandr Podgorchuk, Rosatom State Atomic Energy Corporation via AP

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной линии электропередачи (ЛЭП) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Сегодня (16 января - прим. ТАСС) МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) <...>, подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Ожидается, что ремонт ЛЭП начнется в ближайшие дни. Гросси добавил, что МАГАТЭ удалось достигнуть соглашения о временном прекращении огня на ЗАЭС в четвертый раз с начала конфликта. Группа представителей агентства вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.