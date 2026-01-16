Путин и Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро

Оно пройдет ночью на Большой кольцевой линии

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт официальному тестированию первого в России беспилотного поезда метро. Мероприятие состоялось в электродепо "Аминьевское" столичного метрополитена, где также была развернута экспозиция беспилотной техники, значительную часть которой составляют автономные системы, созданные по заказу правительства Москвы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Как доложил президенту мэр Москвы, непосредственное тестирование беспилотного движения начнется вне графика этой ночью на Большой кольцевой линии (БКЛ) на поезде "Москва-2024" без пассажиров, но с вагоновожатым.

"Программное обеспечение для беспилотного движения разработано и поддерживается специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена. Оно состоит из нескольких систем - для поезда, инфраструктуры, построения графиков, диспетчеризации - и самостоятельно осуществляет разгон, торможение, открытие и закрытие дверей на станциях. Также программное обеспечение позволяет обеспечить требуемый интервал движения во взаимодействии с системой управления движением московского метро. Для контроля работы системы и обеспечения безопасности во время испытаний в кабине находится машинист", - заявили в мэрии.

Этапы тестирования

Там уточнили, что на первом этапе тестирования происходит проверка ключевых систем управления поездом. "Это система автоведения - обеспечивает разгон, торможение, удержание допустимой скорости и точную остановку состава; система автоматического контроля падения на пути - обнаруживает людей или посторонние предметы на путях для оперативного принятия мер по предотвращению происшествия; система машинного зрения - выявляет аномалии на пути подвижного состава; система взаимодействия с диспетчерским центром - передает данные с поезда в реальном времени и помогает быстро реагировать на инциденты. В будущем она также сможет автоматически составлять график движения поездов", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в дальнейших планах - тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026". В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами и в соответствии со стратегией развития городского транспорта - к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.

"В Москве самые короткие интервалы движения среди метрополитенов мира, которые в самые востребованные часы на основных линиях составляют 60-90 секунд. Для сравнения: стандартные интервалы в парижском метро - 2,5-3 минуты, в пекинском - 1,5-2 минуты. При запуске беспилотного движения важно будет сохранить и - при необходимости - еще больше сократить этот показатель. Производство поездов для московского метро осуществляет АО "Метровагонмаш". Поезд "Москва-2024" на 97% состоит из российских комплектующих", - заключили в мэрии.