Выступление Шмыгаля в Раде по энергокризису прошло при почти пустом зале

На Украине действует режим ЧС в сфере энергетики

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль докладывал в Верховной раде о попытках преодолеть энергокризис при почти пустом зале. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

На кадрах из зала парламента видно, что во время выступления Шмыгаля, который говорил о проблемах в энергетике, пустует множество мест.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. На этом фоне супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.