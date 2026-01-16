Бессент уверен, что суд признает законными пошлины Трампа

Глава американского Минфина считает маловероятным, что "Верховный суд вынесет решение против ключевого элемента экономической политики президента"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что Верховный суд не станет признавать незаконными таможенные пошлины, которые ввел американский лидер Дональд Трамп, задействовав Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA).

"Едва ли Верховный суд вынесет решение против ключевого элемента экономической политики президента. <...> Я уверен, что Верховный суд не хочет отменять решение президента, не хочет порождать хаос", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран. Судебное разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.