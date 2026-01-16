Практику покупки жилья "по одному квадрату" предложили расширить

Такой механизм россияне могут использовать, чтобы обеспечить детей жилплощадью к их совершеннолетию, заявил председатель комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянам должен быть доступен механизм приобретения недвижимости "по одному квадратному метру", например, чтобы обеспечить детей к совершеннолетию собственным жильем. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Такое жилье могло бы быть приобретено для будущего поколения. То есть растет ребенок, вы каждый год по какому-то количеству квадратных метров можете жилье приобретать. Таким образом, когда у молодого человека появляется семья, он уже имеет крышу над головой. Это такой механизм решения жилищной проблемы в новых условиях", - сказал глава комиссии ОП РФ.

Одним из примеров, по словам Рыбальченко, является жилищный накопительный кооператив. "Он реализован в нескольких хороших масштабных проектах, но самый лучший из них в Белгороде: построены тысячи квартир, но самое главное - есть реализованный механизм приобретения жилья по квадратному метру", - сказал общественник.

Глава комиссии ОП РФ назвал этот механизм "примером современной солидарности", аналогичной историческому опыту общины, которая строила дом для молодой семьи. "А семья отвечала чем? Отвечала детьми, отвечала работой и таким же образом свой труд вкладывала, если потребовалось строительство дома для кого-то другого. Я думаю, что такая солидарность должна быть реализована и сегодня", - резюмировал он.