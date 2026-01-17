В Свердловской области выросло число участников локализации производств

Показатель увеличился вдвое, сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Количество предприятий, которые принимают участие в программе локализации своих производств, за 2025 год увеличилось вдвое - со 169 до 344. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты.

"Количество предприятий, участвующих в программе локализации в Свердловской области, увеличилось: со 169 в 2024 году до 344 в 2025 году - рост на 103,6%", - сообщили в Уральской ТПП, отметив, что также выросло число наименований местных товаров, внесенных в реестр российской промышленной продукции. Если в начале 2025 года таких было почти 10,7 тыс., то к концу - уже около 14,3 тыс.

По данным пресс-службы, подтверждение локализации проводится, в частности, для комплектующих железнодорожного транспорта и промпредприятий, а также различных полимеров, медицинской техники, электропогрузчиков. Среди высокотехнологичных товаров регистрацию в качестве созданных в России прошли трансформаторы, интерактивные панели, контроллеры.

Экспертные заключения о российском производстве продукции нужны, чтобы выпустившие ее компании имели доступ к государственным закупкам. К торгам допускаются лишь предприятия с товарами, имеющими достаточный процент местного производства.