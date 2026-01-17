Авиарейсы из РФ в Малайзию планируется запустить в 2026 году

По каким маршрутам запустят рейсы, глава Минтранса Андрей Никитин не уточнил

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию состоится в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

"Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году - да, будет", - сказал он.

Ранее посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай сообщал ТАСС, что Малайзия рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Россией в первой половине 2026 года, переговоры об этом находятся на финальной стадии.

