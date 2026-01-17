Депутат Говырин рассказал о страховых пособиях работающим гражданам в 2026 году

В частности, вырастет максимальный размер таких выплат по беременности и родам, уходу за ребенком, а также больничных, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

© Лев Федосеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Верхние пределы страховых пособий для официально трудоустроенных граждан вырастут в 2026 году: это коснется пособия по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и больничных. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"В 2026 году вырастут верхние пределы страховых пособий для работающих граждан. Социальный фонд России сообщил ориентиры на год: максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может достигать 83 021,18 рубля, а максимальная сумма пособия по беременности и родам при стандартном отпуске 140 дней - 955 836 рублей. Конкретная сумма привязана к официальному заработку. Пособие по беременности и родам рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала отпуска по беременности и родам", - пояснил он.

Похожая логика применяется и к больничным, указал Говырин. "Предельные значения на 2026 год выглядят так: при страховом стаже восемь лет и более пособие по временной нетрудоспособности ограничено 6 827,40 рубля в день; при стаже пять-восемь лет и до пяти лет дневной предел ниже, потому что применяется доля среднего заработка: стаж до пяти лет - 60% среднего заработка, стаж от пяти до восьми лет - 80% среднего заработка, стаж восемь лет и больше - 100% среднего заработка", - рассказал парламентарий.

Основание для обновления максимумов лежит в параметрах страховых взносов: с 1 января 2026 года установлена единая предельная величина базы для их исчисления - 2 979 000 рублей на человека нарастающим итогом за год, разъяснил Говырин. "Это годовой потолок выплат, с которых уплачиваются взносы, и он входит в расчетные ограничения по пособиям: рост заметнее у тех, чей заработок приближен к этим пределам", - отметил Говырин.