Смешанный настрой преобладал на российском рынке акций на этой неделе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Смешанный настрой преобладал на российском рынке акций в течение текущей недели. При этом к пятнице количество покупателей начало постепенно расти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

Так, клиенты "ВТБ мои инвестиции" на этой неделе проявляли повышенный интерес к акциям "Русала" и "Норникеля" на фоне продолжающегося роста цен на цветные и драгоценные металлы. Кроме этого, инвесторы вновь обратили внимание на акции "СПБ Биржи" без явных на то причин.

В целом наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" в течение недели вызывали акции "Норникеля", Сбербанка, "Русала" и "Новатэка". На прошлой неделе самыми популярными бумагами у инвесторов были акции "Газпрома", "Сургутнефтегаза" "Новатэка".

В отраслевом разрезе на этой неделе клиенты "ВТБ мои инвестиции" чаще всего покупали бумаги представителей финансового сектора (+25,84% неделя к неделе). Больше всего продаж наблюдалось в акциях компаний из секторов энергетики ( 62,13%) и технологий ( 33,97%).

"Ралли на рынке цветных и драгоценных металлов, пожалуй, самая горячая тема начала января. Логичен фокус инвесторов на акции компаний-производителей, которые выигрывают не только от положительной конъюнктуры рынка металлов, но и в случае вероятного ослабления рубля", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.