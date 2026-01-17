Xiaomi зарегистрировал в России товарный знак для красящих веществ и машин

Его действие истечет в августе 2035 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Китайская технологическая корпорация Xiaomi зарегистрировала одноименный товарный знак в РФ, который, в частности, связан с красящими веществами, машинами, музыкальными инструментами, а также другими товарами и рядом услуг, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе 2025 года. Товарный знак Xiaomi регистрируется по 14 классам (№ 2, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе красящие вещества и защитные средства от коррозии, машины, станки и двигатели, аппараты и научные или исследовательские инструменты, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также оборудование для спасения и защиты, медицинские приборы, инструменты и изделия хирургические, устройства и установки для контроля за состоянием окружающей среды, музыкальные инструменты, их части и аксессуары. Кроме того, товарный знак включает услуги, связанные с управлением бизнесом, банковскими и финансовыми операциями и страхования, услуги в области строительства, а также транспортными услугами, упаковыванием и хранением товаров, организацией путешествий, обучением и профессиональной подготовкой, услуги по промышленному анализу, промышленным исследованиям, а также юридические услуги и услуги по обеспечению безопасности.

Дата истечения действия товарного знака - август 2035 года.

Xiaomi основана в 2010 году в Пекине. С 2018 года ее акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Изначально компания производила смартфоны и различную бытовую электронику. В конце марта 2024 года Xiaomi представила свой первый электромобиль.