В аэропорту Краснодара задерживаются шесть рейсов

В ночь на 17 января вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Вылет двух и прилет четырех рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара, где в ночь на субботу были введены дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из данных онлайн-табло.

В ночь на 17 января в аэропорту Краснодара, который работает с 09:00 мск до 19:00 мск, были введены дополнительные временные ограничения на его работу для обеспечения безопасности полетов.

Так, согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются два рейса авиакомпании "Азимут" - в Анталью (Турция) и Тбилиси (Грузия). В то же время в краснодарском аэропорту задерживается прилет трех рейсов "Азимута" - из Антальи, Тбилиси и Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), а также рейс "Победы" из Москвы.

В Сочи, по данным онлайн-табло, задерживается вылет рейса "Уральских авиалиний" в Санкт-Петербург, "Аэрофлота" - в Москву и "Red wings" - в Краснодар. Также с задержкой в Сочи следуют самолеты авиакомпании "Якутия" из Москвы, "S7" - из Новосибирска, "Белавиа" - из Минска (Белоруссия) и "Аэрофлота" - из Москвы. В аэропорту Геленджика все рейсы осуществляются по расписанию.