Казахстан может инвестировать $47 млрд для удвоения энергосистемы страны к 2035 году

В пресс-службе Kazenergy отметили, что в приоритете не количественное, а стратегическое развитие с акцентом на совершенствование законодательства и системы планирования

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены удвоить энергосистему страны вводом 26,4 ГВт новых мощностей до 2035 года, что потребует инвестиций в размере $47,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.

"Главные вызовы и планы до 2035 года [включают] масштабное строительство новых мощностей: ввод 26,4 ГВт, фактически это удвоение всей энергосистемы страны за одно десятилетие. <…> Реализация планов потребует, оценочно, $47,4 млрд инвестиций, что приведет к существенному росту тарифов на электроэнергию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Kazenergy отметили, что ключевым фактором является согласование темпов строительства с реальным ростом потребления электроэнергии для предотвращения появления избыточных мощностей и сдерживания тарифного роста.

Там добавили, что в приоритете не количественное, а стратегическое развитие с акцентом на совершенствование законодательства и системы планирования.