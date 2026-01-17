Bi.Zone: фишинговые сайты блокируются примерно за сутки

Подобную активность злоумышленников мониторит сразу много вендоров, рассказал глава управления предупреждения внешних киберугроз компании Олег Скулкин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доменные имена в случае размещения на них фишингового сайта с контентом живут перед блокировкой около суток, сообщил в интервью ТАСС глава управления предупреждения внешних киберугроз компании Bi.Zone Олег Скулкин.

"Если мы говорим про домены, на которых уже есть контент, например, они используются как фишинговые страницы, то такие ресурсы блокируются в среднем в течение суток. Подобную активность злоумышленников мониторит сразу много вендоров. Если преступники, например, пытаются использовать на своих сайтах логотипы реальных компаний, это очень быстро фиксируется и отправляется на блокировку", - сказал он.

На вопрос о том, правда ли, что за эти сутки мошенники могут даже ничего не успеть украсть у граждан, Скулкин ответил: "Все так". И добавил, что злоумышленники потому и регистрируют очень много доменов - ради большого ущерба, который может нанести даже один-единственный домен.

Эксперт также допустил, что человек может столкнуться с фишинговым сайтом, просто выйдя в сеть, но все зависит от запроса. В связи с этим специалист привел в пример известную ему группировку хакеров, целевой аудиторией которых являются бухгалтеры.

"Помимо того, что они довольно большими объемами шлют фишинговые письма по разным юридическим лицам, они еще и эксплуатируют термины, которые популярны, и которые ищут бухгалтеры, - пояснил он. - Эти атакующие закупают рекламу по типу "такой-то бланк скачать бесплатно", и в результате их [фишинговая] страница высвечивается где-то третьей в поисковой выдаче".

