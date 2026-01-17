Эксперт Бурмистров назвал маленьким российский аукционный арт-рынок

Однако за последние 15 лет он вырос в 10 раз, рассказал генеральный директор аукционного дома "Литфонд"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Аукционный арт-рынок России составляет менее процента от мирового рынка, однако за последние 15 лет он вырос в 10 раз. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

"Арт-рынок - развивающийся сектор экономики во всем мире. Если же сравнивать мировой рынок с российским, то цифры, увы, несравнимые - общий оборот аукционных домов на мировом арт-рынке в 2024 году составил $23,4 млрд, при этом по некоторым оценкам аукционный арт-рынок России - это около $150 млн. <...> Однако, если сравнить российский аукционный рынок предметов искусства 15-20 лет назад, когда на рынке были активны 8-10 аукционных домов с общим оборотом не более $15 млн, а сегодня на рынке присутствует более 200 аукционных домов с оборотом, увеличившемся в 10 раз, ситуация уже не выглядит так плохо. Рынок развивается, нужно набраться терпения и работать", - поделился собеседник агентства.

Эксперт назвал несколько причин такому скромному вкладу отечественного рынка. Важную роль играет его молодость - всего 30 лет, в то время как рынки зарубежных стран активно и "без драматических перерывов и коллизий" продолжали развиваться начиная с XVIII века. Он также упомянул, что рынки Европы, США и Азии имеют высокоразвитую финансовую и логистическую инфраструктуру, в то время как рынок РФ обособлен таможенными и прочими законодательными регулированиями. По его мнению, повлияли и доходы на душу населения в среднем и высшем классе, которые не позволяют создавать конкурентную с Западом покупательную способность в области коллекционирования предметов искусства.

Генеральный директор замечает, что отмена большинства культурных связей с Западом и изоляционная политика Европы и США, привели к сокращению ввозимых в Россию произведений искусства и антиквариата "практически до нуля", что серьезно повлияло на отечественный рынок и затормозило его развитие.

"Казалось бы, при значительном уменьшении объема предложений по всем рыночным законам цены на предметы искусства должны были значительно вырасти, однако этого не произошло, так как оборотные инвестиционные капиталы в массе своей не растут, следовательно, вкладывать их в арт-рынок нет возможности", - объяснил он.

Бурмистров добавил, что общий оборот всего мирового арт-рынка, включая галереи и арт-дилеров, составил $57,5 млрд, 83% от которого составляют рынки Китая, Франции, США и Великобритании. По его словам, лидерство сохраняется за Соединенными Штатами с долей 43% и объемом продаж $24,8 млрд.