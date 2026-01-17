Эксперт Исаев ждет роста добычи сланцевой нефти на 8-10 млн б/с в ближайшие пять лет

Руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев отметил, что США активнее воздействуют не на баланс спроса и предложения, а на маршруты и конечные рынки сбыта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мировая добыча нефти за счет использования технологии гидроразрыва пласта в последние годы выросла более чем на 15 млн баррелей в сутки, в течение пяти лет может увеличиться еще на 8-10 млн б/с, в том числе за счет Китая, заявил ТАСС руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев.

"По разным оценкам, технологии гидроразрыва пласта, в том числе в сланцевых формациях, за последние годы добавили свыше 15 млн баррелей в сутки предложения, а в ближайшие пять лет этот объем может увеличиться еще на 8-10 млн баррелей, включая потенциальный рост сланцевой добычи в Китае", - сказал он.

Исаев отметил, что на этом фоне США активнее воздействуют не на баланс спроса и предложения, а на маршруты и конечные рынки сбыта.

Он ждет, что цены на нефть в ближайшее время будут более волатильны под влиянием геополитики и фундаментальных рыночных факторов. "В 2026 году мировая география нефтяных потоков продолжает трансформироваться - и, как мы наблюдаем, совсем не из-за дефицита ресурса, а вследствие ускоряющейся геополитической фрагментации", - отметил он.

Исаев пояснил, что Китай способен заместить выпадающие объемы венесуэльской нефти за 2-3 месяца за счет поставок из России, Западной Африки и стран Ближнего Востока, однако назвал более системным риском для рынка ситуацию вокруг Ирана. Его экспорт составляет 1,3-1,6 млн баррелей в сутки, или около 1,5% мирового спроса. "Ключевой риск здесь - не столько сами поставки, сколько вся военно-политическая архитектура Персидского залива", - добавил он.

"На мой взгляд, в ближайшей перспективе мировые цены на нефть будут повышенно волатильными, но оставаться под влиянием сочетания геополитических рисков и фундаментальных рыночных предельных величин", - отметил эксперт.

При этом эскалация напряженности вокруг ключевых поставщиков, прежде всего Ирана, создает дополнительную премию риска в ценах. "В краткосрочном горизонте это может привести к умеренному повышению нефтяных котировок на $5-10 за баррель Brent по сравнению с уровнями последних недель, но резких, устойчивых выбросов вверх без изменения фундаментального баланса ожидать, на мой взгляд, не стоит", - заключил он.