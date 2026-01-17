Орбан: АЭС "Пакш-2" поможет Венгрии достичь энергетической независимости

Венгрия намерена продлить срок работы первой атомной станции в Пакше, отметил премьер-министр республики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии намерено добиться полной энергетической независимости страны и отводит в этих планах важную роль АЭС "Пакш-2", которая сооружается по проекту Росатома. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Мишкольце.

"Мой следующий крупный план - полная энергетическая независимость Венгрии", - сказал Орбан, пояснив, что поскольку на территории страны нет больших запасов газа, она делает ставку на ядерную и солнечную энергию.

"Мы намерены продлить срок работы первой атомной станции в Пакше и строим там вторую станцию. Это происходит медленнее, чем следовало бы, но мы идем вперед, и эти две станции вместе обеспечат более 65% потребностей страны в электроэнергии. Остальное мы получим за счет солнечной энергии, хотя это будет непросто", - отметил премьер, выступление которого транслировали национальные телеканалы.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно по проекту Росатома идет сооружение второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков, которые должны быть подключены к сети в начале 2030-х годов. На 5 февраля запланирована заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2". После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.