В Киеве во время блэкаута смягчили правила комендантского часа

Теперь жителям разрешается перемещаться пешком, личным транспортом или на такси до пунктов обогрева или домой, отметил глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Обновленные правила комендантского часа ввели в Киеве, где пятый день продолжается блэкаут. Об изменениях сообщил глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко.

"В столице введены обновленные правила комендантского часа, - написал он в своем Telegram-канале. - Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей".

По его словам, теперь в период комендантского часа разрешается перемещаться пешком, личным транспортом или на такси до пунктов обогрева или домой. А пункты обогрева смогут работать круглосуточно. "Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай", - добавил он и призвал предпринимателей открывать такие пункты.

При этом будет усилено патрулирование Киева. Граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а мужчины - военно-учетные документы, предупредил Ткаченко.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.