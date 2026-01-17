"Экономическая правда": самые долгие отключения света зафиксировали в Киеве

Тяжелая ситуация с электроснабжением также наблюдается в Борисполе и Броварах Киевской области, пишет издание

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Самые продолжительные отключения света с наступлением морозов на Украине зафиксированы в Киеве, а также Борисполе и Броварах Киевской области, пишет издание "Экономическая правда".

По его данным, с начала 2026 года самая тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдалась в Бориспольском районе, Киеве и Днепропетровске, где света не было 30-40% времени. С наступлением морозов ситуация ухудшилась, уже 10 января Борисполь был без света 77% времени, Бровары - 63%, Киев - почти 45%.

Продолжительные отключения, превышающие 40% времени, также зафиксированы в Кременчуге Полтавской области, Ирпене, Петропавловской Борщаговке и Буче Киевской области.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.

9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.