В Запорожской области запустили аварийный роуминг

Это связано с отсутствием света, сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Аварийный роуминг подключен в Запорожской области из-за отключения света. Об этом сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.

"В Запорожской области из-за отключения электроэнергии открыт аварийный роуминг. Абоненты "Миранда" и "Феникс" теперь могут использовать сеть "+7Телеком". Абоненты "+7Телеком" в свою очередь могут подключаться к сетям "Миранда" и "Феникс", - сказано в сообщении.

Прохватилов уточнил, что для ручного выбора сети могут потребоваться коды операторов: "Миранда" - 25094, "+7Телеком" - 25096, "Феникс" - 25097. "В режиме аварийного роуминга доступны звонки и СМС. Услуги предоставляются без дополнительной платы", - добавил он.