В Сумах фиксируют перебои со светом и водой

Проблемы начались после серии взрывов, сообщила городская военная администрация

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются в городе Сумы на севере Украины после серии взрывов. Об этом сообщила городская военная администрация.

По данным, опубликованным в Telegram-канале администрации, в городе затруднено электроснабжение. Из-за скачков напряжения также усложнена работа систем водоснабжения.

Коммунальное предприятие "Горводоканал" со своей стороны поясняет, что из-за перебоев с электроснабжением обесточено одно из водозаборных сооружений города. В этой связи некоторые потребители остались без водоснабжения.

Ранее поступали сообщения о пяти взрывах в Сумах, город был частично обесточен.