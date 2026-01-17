Маск через суд требует от Microsoft и OpenAI до $134 млрд компенсации

В частности, экс-глава DOGE намерен получить выплату за нарушение договоренностей о смене некоммерческого статуса компании, сообщил его адвокат Стивен Моло

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Илон Маск подал в суд на корпорации OpenAI и Microsoft и требует возмещения ущерба от $79 до $134 млрд за нарушение договоренностей о смене некоммерческого статуса компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на иск Маска.

"Точно так же как ранний инвестор в стартап-компанию может получить прибыль больше, чем его первоначальная инвестиция, неправомерная прибыль, полученная OpenAI и Microsoft, и которые теперь Маск может потерять, значительно превышают первоначальные взносы господина Маска", - приводит агентство заявление адвоката Маска Стивена Моло.

По его информации, Маск имеет право на часть текущей стоимости OpenAI в $500 млрд после того, как он вложил $38 млн, помогая основать стартап в 2015 году.

Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, после чего основал собственную компанию по развитию искусственного интеллекта и начал судебную борьбу с Сэмом Альтманом по поводу его планов управлять компанией как коммерческим бизнесом. OpenAI и Microsoft опровергли обвинения, отметив, что иск Маска "по-прежнему беспочвен и является частью его продолжающейся схемы преследования".