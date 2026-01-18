Бренд икры из Хабаровского края "трамповки" зарегистрируют в 2026 году

Название будет ассоциироваться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с регионом изготовления продукции

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Икру из Хабаровского края, которую передали президенту США Дональду Трампу, зарегистрируют под брендом в честь американского лидера в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор группы компаний, которая занимается производством деликатеса, Дмитрий Вологжин.

В Министерстве промышленности и торговли Хабаровского края в середине декабря сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Трампу ящик красной икры, произведенной в регионе. Икру, выпущенную на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане перед тем, как отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Икра, как отмечалось, произвела на эмиссара США такое большое впечатление, что ему презентовали целый ящик, который он отвез Трампу. Икру стали называть "трамповкой".

"Регистрацию бренда планируем запустить, название еще будет обсуждаться и визуализироваться. В нем будет присутствовать "трамповка" - это закрепилось. Вся страна теперь эту икру знает. Ближайшие полгода у нас есть, чтобы зарегистрировать бренд, в 2026 году это будет", - сказал Вологжин.

В названии акцент хотят сделать не только на Трампе, но и на месте производства продукта. "Многие производители закупают икру в ястыке, в Москве размораживают, солят, маркируют и изготовителем ставят город Москва. Неизвестно, что с ней делают. Мы свою икру делаем в месте вылова", - сказал собеседник агентства.

Ранее он рассказывал агентству, что секрет вкуса "трамповки" в ее свежести. Кета, из которой изготавливается икра, доставляется на завод спустя всего три часа или даже меньше после вылова. Спустя 15 минут после доставки она уже перерабатывается, затем идет этап шоковой заморозки. В такую икру не добавляют никаких консервантов, так как она хранится при температуре минус 20 градусов. Перед употреблением деликатес необходимо медленно разморозить. Из Николаевского района икру везут в Хабаровск, откуда она поставляется в разные регионы страны, больше всего - в Москву. В Москве после публикаций раскупили 50 тонн "трамповки" - весь хранившийся там объем. Немного осталось в Хабаровске.

Вологжин отметил, что новая партия икры будет только в предстоящую путину, которая начинается с июля и заканчивается в конце сентября. Количество продукции будет зависеть от подходов рыбы.