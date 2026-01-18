Россия и Саудовская Аравия планируют расширить авиасообщение
02:06
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия планируют расширить авиасообщение в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Намерены увеличить число международных направлений из Краснодара, планируется расширение полетов в Саудовскую Аравию", - сказал он.
По словам министра, в 2026 году авиакомпания Oman Air также планирует увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полетов в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Сочи. Кроме того, в конце 2025 года перевозчик начал выполнять рейсы с курорта Салала в Москву.
"Со всеми дружественными странами мы находимся в очень активной переговорной позиции", - отметил Никитин.
