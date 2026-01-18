Россия и Саудовская Аравия планируют расширить авиасообщение

В 2026 году авиакомпания Oman Air также намерена увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полетов в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Сочи, сообщил министр транспорта Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия планируют расширить авиасообщение в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Намерены увеличить число международных направлений из Краснодара, планируется расширение полетов в Саудовскую Аравию", - сказал он.

По словам министра, в 2026 году авиакомпания Oman Air также планирует увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полетов в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Сочи. Кроме того, в конце 2025 года перевозчик начал выполнять рейсы с курорта Салала в Москву.

"Со всеми дружественными странами мы находимся в очень активной переговорной позиции", - отметил Никитин.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 09:00 мск.