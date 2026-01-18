Объем торговли Китая с Украиной сократился на 2,6%

Поставки украинских товаров в КНР сократились на 36%, сообщило Главное таможенное управление КНР

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайско-украинский товарооборот уменьшился в 2025 году по сравнению с предыдущим на 2,6% и составил $7,78 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Экспорт из Китая на Украину за отчетный период вырос на 36,1%, до $5,04 млрд. Однако поставки украинских товаров в КНР сократились на 36%, до $2,74 млрд.

В итоге положительное сальдо КНР в торговле с Украиной в 2025 году достигло $2,3 млрд. В 2024 году ситуация была полностью противоположной: профицит в размере $586,4 млн имела украинская сторона.

За декабрь объем торговли двух стран увеличился по сравнению с ноябрем на 10,9% и составил $741,9 млн. В частности, китайский экспорт снизился на 0,6%, до $484,9 млн, а импорт с Украины вырос на 42,6%, до примерно $257 млн.

КНР экспортирует на Украину товары широкого потребления с упрощенным таможенным оформлением, автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых машин, телевизоры, смартфоны, оптоволоконные кабели, дезинфицирующие средства, рис, электронные приборы, винодельческое оборудование и многое другое. Украинская сторона поставляет Китаю железную руду, жмых, кукурузу, подсолнечное и рапсовое масло, говядину, комплекты проводов, масло из соевых бобов, предохранительные или разгрузочные клапаны, фанеру, ячмень, прочее продовольствие, сырье и полуфабрикаты.

По данным ГТУ, в 2023 году объем китайско-украинской торговли уменьшился на 10,8%, до $6,81 млрд. В 2024 году он вырос на 17,3% и достиг $7,99 млрд.