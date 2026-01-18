Китай в 2025 году увеличил торговлю с Белоруссией и Казахстаном на 5,5% и 11%

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая с указанными странами за отчетный период достиг $8,85 млрд и $48,67 млрд соответственно

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Объем торговли Китая с Белоруссией и Казахстаном в 2025 году увеличился по сравнению с предыдущим на 5,5% и 11% соответственно. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно его данным, товарооборот Китая с указанными странами за отчетный период достиг $8,85 млрд и $48,67 млрд соответственно. В том числе экспорт из КНР в Белоруссию и Казахстан составил $7,19 млрд и $29,69 млрд (увеличение на 9,3% и 6,2%), а импорт продукции этих государств в народную республику - $1,66 млрд и $18,98 млрд (понижение на 8,4% у белорусской стороны и повышение на 19,3% у казахстанской).

Положительное сальдо Пекина по итогам торгового взаимодействия с Минском и Астаной за минувшие 12 месяцев составило $5,53 млрд (увеличение на 15,9% по сравнению с 2024 годом) и $10,71 млн (сокращение на 11,5%) соответственно.

За декабрь объем торговли Китая и Белоруссии достиг $1,01 млрд, увеличившись по сравнению с ноябрем на 12,5%, а товарооборот КНР с Казахстаном - $4,84 млрд (рост на 19,3%).

КНР импортирует из Белоруссии химическую, животноводческую и сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, древесину и пиломатериалы, алкогольные напитки, а поставляет туда, в частности, автотранспортные средства и комплектующие к ним, компьютеры и электронное оборудование. Китай ввозит из Казахстана медную руду, уран, нефть и газ, товары аграрного сектора, а экспортирует в эту страну в основном автомобили, одежду, обувь и смартфоны.

Согласно статистике ГТУ, товарооборот Китая и Белоруссии в 2024 году уменьшился на 0,6%, до $8,39 млрд. Объем торговли КНР и Казахстана за тот же период вырос на 6,8% и составил $43,81 млрд.